Willem II blameert zich in eigen huis tegen tien man van Heracles

Heracles Almelo heeft zaterdagavond zeer goede zaken gedaan in de strijd tegen degradatie. De Almeloërs speelden op bezoek bij Willem II ruim zeventig minuten met een man minder, maar toonden karakter en zegevierden uiteindelijk met 1-3. Heracles passeert de Tilburgers bovendien op de ranglijst en lijkt voorlopig afstand te nemen van de onderste regionen in de Eredivisie.

Willem II verloor slechts eenmaal in de laatste zes wedstrijden voor eigen publiek en werd halverwege de eerste helft in het zadel geholpen door Bram Castro. De doelman van Heracles beging in zijn eigen strafschopgebied een overtreding op Obbi Oulare en kon vervolgens vroegtijdig inrukken met een rode kaart. De daaropvolgende penalty werd benut door Frank Sol, die invaller Renze Fij naar de verkeerde hoek stuurde en Willem II zo een vroege voorsprong bezorgde.

Daarvoor hadden de ploegen elkaar in evenwicht gehouden en Heracles verweerde zich ook in het vervolg van de eerste helft kranig. Het elftal van John Stegeman kwam er ondanks de ondertalsituatie bij vlagen dreigend uit en was via Vincent Vermeij dicht bij de gelijkmaker, maar de spits stuitte tot tweemaal toe op Kostas Lamprou. Namens Willem II was Thom Haye in de slotfase van het eerste bedrijf gevaarlijk, maar zijn vrije trap werd stijlvol uit het doel gehaald door Fij.

Na rust kantelde Heracles het duel volledig in een tijdsbestek van slechts zes minuten. Peter van Ooijen zag zijn afstandsschot na een uur spelen binnenzeilen, waarna Kristoffer Peterson de bezoekers van dichtbij op voorsprong bracht en Robin Gosens luttele minuten later zelfs voor de 1-3 tekende. Heracles kon voorts rustig achteroverleunen en werd niet meer in de problemen gebracht door een bijzonder matig Willem II, dat nauwelijks kansen creëerde en uiteindelijk als een gieter afging in eigen stadion.