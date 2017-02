‘Ziyech moet er met niemand over praten, dan komt er weer ellende van’

Karim El Ahmadi pakte voor zijn vertrek naar de Afrika Cup slim een gele kaart bij Feyenoord, om zijn schorsing in de Eredivisie vervolgens tijdens het Afrikaanse toernooi uit te zitten. Hakim Ziyech staat momenteel met vier gele kaarten op scherp en wellicht doet hij er goed aan om zondag tegen Roda JC Kerkrade 'bewust' een prent te pakken.

Mocht Ziyech in Limburg tegen een gele kaart aanlopen, dan is de spelmaker van Ajax een week later thuis tegen Sparta Rotterdam geschorst en is hij zeker van de partij voor de 'lastigere' uitwedstrijd tegen Vitesse. Sjaak Swart raadt Ziyech aan om geel te pakken, 'op een slimme manier'. "Maar Hakim moet er alleen met niemand over praten, want dan komt er weer ellende van. Sparta-thuis win je normaal gesproken honderd procent, ook zonder Ziyech. En de uitwedstrijd bij Vitesse is toch een stukje zwaarder", zo geeft Mister Ajax in De Telegraaf te kennen.

Ronald de Boer erkent dat hij in zijn spelerscarrière ook wel eens 'bewust' een hele kaart heeft gepakt. Hij raadt Ziyech echter af om op de bon te gaan. "Maar toch vind ik dat Hakim het niet moet doen. Juist tegen een kleinere club kun je aan je zelfvertrouwen werken. Een doelpunt of een assist kan een boost geven." In de optiek van de voormalig voetballer moet Ziyech 'gewoon het risico van een schorsing tegen Vitesse nemen'. "Het is namelijk ook niet zo dat Ajax tegen Vitesse niet zonder hem kan."