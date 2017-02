Kersverse Ajacied David Neres blinkt uit met ‘Messiaanse assist’

Ajax rondde op de laatste dag van de transfermarkt de komst van David Neres Campos af en betaalt minimaal twaalf miljoen euro voor de rechtsbuiten. Van de negentienjarige Braziliaan wordt door diens hoge prijskaartje veel verwacht en in de nacht van donderdag op vrijdag liet hij nog maar eens zien wat hij in huis heeft.

Neres nam het met Brazilië op het Zuid-Amerikaans kampioenschap Onder-20 op tegen de leeftijdsgenoten uit Uruguay en verloor met 2-1, maar de aanwinst van Ajax stond wel aan de basis van de treffer van zijn land. Hij speelde Guilherme Arana met een prachtige steekpass vrij en die bal werd op de sociale media al gauw werd vergeleken met een van de passes van Lionel Messi. Arana rondde vervolgens af, maar een nederlaag kon dus niet worden voorkomen.

Uruguay kwam na een klein uur via Rodrigo Amaral op gelijke hoogte en in de blessuretijd maakte Matías Vina er 2-1 van. Brazilië neemt het komende zondag op tegen Venezuela en treft weer drie dagen later Argentinië. Brazilië staat in de finalegroep van het toernooi na twee speelronden op één punt en Uruguay gaat met zes uit twee aan kop.

Wauw! AFC Ajax-aanwinst David Neres gaf vannacht deze assist! 🔥✌️ Geplaatst door voetbalzone op donderdag 2 februari 2017