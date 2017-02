‘Het heeft weinig invloed, of David Neres moet er zo tien inschieten’

Peter Bosz denkt niet dat de winterse transferperiode invloed heeft op de kampioensstrijd in de Eredivisie. Ajax liet onder anderen Nemanja Gudelj, Riechedly Bazoer en Anwar El Ghazi gaan en haalde daar David Neres voor terug. De Braziliaan werd voor minimaal twaalf miljoen euro overgenomen van São Paulo.

“Het zou kunnen dat deze winterperiode weinig invloed heeft op de titelrace”, aldus de trainer van Ajax in een interview met De Telegraaf. “Of Neres moet er zo tien inschieten (...) In principe hoef je in de winter weinig te doen als je het in de zomer goed voor elkaar hebt. En ik denk dat er bij die clubs weinig aanleiding zal zijn geweest om iets te doen.”

De komst van Neres heeft mogelijk wél invloed op de speelkansen van Justin Kluivert; de zeventienjarige rechtsbuiten deed dit seizoen al drie keer mee in de Eredivisie. Bosz geeft aan voorzichtig te zijn met het talent: “We houden rekening met zijn fysieke staat. Want hoe je het ook wendt of keert, het is een ventje dat aan het begin van het seizoen volledig bij de A-jeugd speelde”, besluit de oefenmeester.

