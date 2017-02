‘De transfers van Neres en Sulejmani zijn niet met elkaar te vergelijken’

Ajax trekt minimaal twaalf en maximaal vijftien miljoen euro uit voor David Neres Campos en daarmee is de rechtsbuiten de op één na duurste inkomende transfer ooit voor de Amsterdammers. Alleen voor Miralem Sulejmani betaalde de huidige nummer twee van de Eredivisie meer: 16,25 miljoen euro.

Icoon Sjaak Swart vindt echter niet dat die transfers met elkaar te vergelijken vallen, zo vertelt hij in een interview met ELF Voetbal: “Dat is één keer gebeurd. Voor hetzelfde geld is het nu een hartstikke goede speler, dan ben je spekkoper.” Sulejmani wist zijn transferkaartje uiteindelijk niet waar te maken en speelt inmiddels voor BSC Young Boys.

De 78-jarige Swart zegt niet te weten hoe groot de kans is dat Neres het wél gaat maken in de Amsterdam ArenA, aangezien hij de Braziliaan niet goed genoeg kent. Hij heeft wel een aantal beelden van hem voorbij zien komen: “Dat zag er aardig uit.”