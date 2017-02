‘Feyenoord en PSV hebben hun huiswerk vóór het seizoen goed gedaan’

Tijdens de winterse transferperiode werd in Nederland een record aantal spelers getransfereerd. 151 spelers veranderden afgelopen tijd van club, volgens de KNVB waren dat er nooit meer. Desondanks is oud-trainer Aad de Mos niet echt te spreken over de deals die de Nederlandse clubs hebben gesloten.

“Noodverbanden bij clubs die kennelijk geen of te weinig visie en beleid hebben. Ze laten zich ringeloren door zaakwaarnemers. Het is ruilhandel”, zegt De Mos tegen Trouw over de transfers tijdens de afgelopen transferwindow. “Er wordt in kwantiteit gedacht. Als ik de transferlijst doorkijk, zegt tachtig procent van de namen me niets. Je ziet het in België ook: clubs halen een speler of zeven, acht en denken het voor de media en de supporters goed te doen.”

Feyenoord en PSV trokken afgelopen winter niet de portemonnee om een speler te halen. De Eindhovenaren huurden alleen Marco van Ginkel van Chelsea, terwijl Ajax miljoenen op tafel legde om David Neres binnen te halen. “Feyenoord en PSV hebben hun huiswerk vóór het seizoen kennelijk goed gedaan”, stelt de Hagenaar. Roda JC was afgelopen periode echter het meest actief en haalde negen nieuwe spelers binnen. “Ik ga zondag bij Roda JC-Ajax op het puntje van mijn stoel zitten. Is Roda JC geen degradatiekandidaat meer, krijgt Ajax een tikkie? Ik geloof er niet in.”