Basisklant Fosu-Mensah bekert door met Man United tegen Grigg en consorten

Titelhouder Manchester United heeft zich op eenvoudige wijze geschaard bij de laatste zestien van de FA Cup. De ploeg van José Mourinho ontdeed zich met 4-0 van Championship-laagvlieger Wigan Athletic. Timothy Fosu-Mensah had voor het eerst sinds september 2016 een basisplaats, al viel hij in de tweede helft geblesseerd uit. Een serieuze kwetsuur leek het niet te zijn.

Voorafgaand de wedstrijd werd Wayne Rooney in het zonnetje gezet. De aanvoerder had Sir Bobby Charlton ruim een week geleden afgelost als topscorer aller tijden en kreeg uit handen van de clublegende een gouden schoen uitgereikt. Het inspireerde Manchester United en Rooney echter niet tot grootse prestaties in de eerste helft. Wigan, met EK-cultheld Will Grigg in de spits, hield zich in de eerste helft lang staande. Beide ploegen leken dan ook te gaan rusten zonder doelpunten, maar daar bracht Marouane Fellaini vlak voor het fluitsignaal verandering in.

Na een zorgvuldig opgebouwde aanval verloor Wigan de scherpte en kon Bastian Schweinsteiger een afgemeten voorzet afleveren op de Belg. Die torende boven verdediger Callum Connolly uit en kopte Manchester United op voorsprong. Het was een grote domper voor Wigan, dat een bijna foutloze eerste helft speelde. De bezoekers wisten het gevaar van Manchester United te beperken. The Latics opereerden gedisciplineerd en de verdediging stond als een huis bij balbezit. Manchester United kreeg pas na 31 minuten een echte kans.

Fosu-Mensah speelde een hoofdrol: zijn uitstekende voorzet kwam terecht bij Henrikh Mkhitaryan, die bij de tweede paal faalde voor een open doel. Vervolgens zette Manchester United de voet nadrukkelijker op het gaspedaal en dat resulteerde uiteindelijk in de openingstreffer van Fellaini. In de tweede helft gooide Chris Smalling de wedstrijd op slot. Na goed voorbereidend werk van Anthony Martial, tot dat moment onzichtbaar, kopte Smalling achter doelman Jakob Haugaard. Na 63 minuten raakte Fosu-Mensah geblesseerd; hij werd vervangen door debutant Axel Tuanzebe.

Manchester United liep vervolgens uit naar een nog ruimere overwinning. Kort nadat Sergio Romero moest ingrijpen na een inzet van Connolly, zorgde Mkhitaryan met een intikker voor de 3-0. Opnieuw nam Martial de assist voor zijn rekening. The Red Devils hadden de volledige controle en maakten er negen minuten voor tijd 4-0 van. Bastian Schweinsteiger, die na ruim een jaar weer een basisplek had, profiteerde nadat een kopbal van Ander Herrera de verkeerde richting op ging. Schweinsteiger was met een doelpunt en een assist even waardevol als in zijn vorige 33 wedstrijden voor Manchester United.