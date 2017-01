Barcelona ontsnapt en voelt zich bestolen in slechtste wedstrijd van seizoen

Barcelona heeft zondagmiddag ternauwernood een punt kunnen pakken. Het team van Luis Enrique speelde mogelijk de slechtste competitiewedstrijd van het seizoen en ontsnapte bij Real Betis aan een nederlaag, dankzij een laat doelpunt van Luis Suárez. De regerend landskampioen zal zich tegelijkertijd bestolen voelen: een duidelijk doelpunt werd door de scheidsrechterlijke leiding niet goedgekeurd.

Barcelona zocht in de openingsfase van de eerste helft het doel van Adán op, maar Betis herstelde zich en slaagde erin om het bezoek uit Catalonië tegenstand te bieden. Het team van Victor Sánchez had halverwege het eerste bedrijf zelfs enkele goede kansen op een openingsdoelpunt. Riza Durmisi, Dani Ceballos en Rubén Castro kregen de bal echter niet achter Marc-André ter Stegen, die het behoorlijk druk had.

De ploeg van Luis Enrique kreeg acht minuten voor rust de beste kans. Na heerlijk voorbereidend werk van Lionel Messi kwam Neymar oog in oog met Adán te staan, maar de doelman bracht redding. Barcelona werd na de onderbreking niet wakker. Betis maakte jacht op een openingstreffer en dwong Barcelona om countervoetbal te spelen. De Catalanen hadden echter moeite om op vloeiende wijze van de eigen helft af te komen.

Betis bleef aandringen en kreeg in de 74e minuut loon naar werken. Vier minuten na een inzet van Ceballos op het aluminium profiteerde Alex Alegria van een misstap van Ter Stegen en kopte hij de 1-0 binnen. Het duel ging vervolgens alle kanten op. Ter Stegen redde op een inzet van Castro en Barcelona werd een duidelijk doelpunt onthouden. Aissa Mandi haalde een inzet uit het doel van Betis, toen het leer de doellijn al zeker een halve meter was gepasseerd. De arbitrage zag het moment echter over het hoofd. Barcelona hield uiteindelijk toch nog een punt aan de wedstrijd over. Na voorbereidend werk van Messi kon Suárez de gelijkmaker achter Adán werken.