Bosz houdt Krul niet tegen: ‘Als hij weg wil, dan gaat-ie’

Tim Krul moet André Onana bij Ajax voor zich dulden en er wordt al gespeculeerd over een tussentijds vertrek van de doelman. Peter Bosz durft in gesprek met de NOS niet uit te sluiten dat de huurling van Newcastle United binnenkort uit Amsterdam vertrekt, hoewel hij hem graag bij de selectie houdt.

“Als er een dezer dagen nog een club voor hem komt en hij wil daar graag naartoe... dan gaat-ie. Ik moet afwachten hoe dat zich ontwikkelt de komende dagen”, aldus Bosz. “Hij is onderdeel van onze selectie. Tim moet laten zien dat hij beter is dan André. Hij krijgt van ons alle kans om dat te laten zien in de wedstrijden van Jong Ajax en tijdens de trainingen.”

De 28-jarige Krul werd gehaald als opvolger van de naar Barcelona vertrokken Jasper Cillessen, maar kon vanwege een knieblessure niet direct in actie komen en verloor vervolgens de concurrentiestrijd van Onana. “Mensen die zich afvragen waarom Tim gehaald is, verliezen de realiteit uit het oog. Op het moment dat beslissingen werden genomen, was Onana geen eerste keeper, hij was nog maar twintig jaar en er was twijfel of hij het al kon”, aldus Bosz.