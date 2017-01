Wenger vier wedstrijden op de tribune na ‘wangedrag’

De Engelse voetbalbond (FA) heeft Arsène Wenger vrijdagavond een schorsing van vier wedstrijden opgelegd. De trainer van Arsenal wordt 'wangedrag' verweten: hij werd zondag tegen Burnley (2-1) naar de tribune gestuurd door arbiter Jon Moss omdat Wenger zijn emoties niet de baas was. Vervolgens deelde hij een duw uit aan assistent Anthony Taylor. Wenger heeft naast de schorsing ook een boete van 25.000 pond gekregen.

De oefenmeester had al aangekondigd een eventuele straf te zullen accepteren. Na afloop van de wedstrijd bood Wenger reeds zijn excuses aan. "Ik had mijn mond moeten houden en rustig naar huis moeten gaan. Ik bied mijn excuses aan voor mijn gedrag. Ik was gedurende de gehele wedstrijd vrij kalm. Waar ik vooral teleurgesteld over ben, daar ga ik het niet over hebben", zei de Fransman.

Door de schorsing mist Wenger zaterdag de FA Cup-wedstrijd tegen Southampton. Verder gaan de Premier League-duels met Watford, Chelsea en Hull City aan hem voorbij. Op 15 februari maakt de keuzeheer zijn rentree in de dug-out van the Gunners, als zijn ploeg het in Duitsland opneemt tegen Bayern München in de achtste finale van de Champions League.