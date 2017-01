Napoli bekert verder in roodgekleurd duel; ‘Cruijff-beweging’ van Insigne

Napoli heeft zich geplaatst voor de halve finale van de Coppa Italia. Het team van Maurizio Sarri had aan één doelpunt voldoende om Fiorentina van zich af te schudden en mag het in de volgende ronde nu opnemen tegen Juventus of AC Milan.

Dries Mertens verkeert in topvorm, maar kreeg tegen Fiorentina rust en vanaf de zijkant zag hij hoe Leonardo Pavoletti voor het eerst in de basis mocht beginnen bij de thuisploeg. De spits kreeg in de eerste helft ook wel een kans, maar schoot na een counter hoog over. Het was niet de enige mogelijkheid van Napoli voor rust: zo tikte doelman Ciprian Tatarusanu een vrije trap van Lorenzo Insigne tegen de dwarsligger.

In de tweede helft kwam het eerste serieuze gevaar van Napoli, want Lorenzo Insigne schoot een vrije trap tegen de kruising. Sarri had Pavoletti daarvoor al vervangen door Mertens, maar men had de Belg uiteindelijk niet nodig om te scoren. Het was een andere voorhoedespeler, José Callejón, die met een kopbal het verschil maakte en het duel besliste. In de slotfase kregen Elseid Hysaj en Maxi Olivera nog rood.