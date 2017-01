Grondlegger van eerste CL-doelpunt ooit verlaat Leicester City per direct

De samenwerking tussen Luis Hernández Rodríguez en Leicester City zit erop. De verdediger vervolgt zijn carrière per direct bij Málaga, zo maken beide clubs dinsdagavond bekend. De transfersom wordt niet openbaar gemaakt.

Afgelopen zomer was Hernández de eerste aanwinst van the Foxes na het behalen van de Engelse landstitel. Hij kwam transfervrij over van Sporting Gijón en tekende een vierjarig contract. Een succes werd het niet: de 27-jarige Spanjaard fungeerde als stand-in van rechtsback Danny Simpson en kwam tot slechts vier wedstrijden in de Premier League.

Wel kreeg Hernández in vier van de zes groepswedstrijden in de Champions League een basisplaats van trainer Claudio Ranieri. De verdediger staat vooral bekend om zijn verre inworp, die leidde tot het allereerste doelpunt van Leicester ooit in de Champions League, op bezoek bij Club Brugge. Het jeugdproduct van Real Madrid tekent voor 3,5 seizoen bij Málaga.