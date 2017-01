‘Dan gaat het zeker goed komen, Ajax heeft gewoon de beste selectie’

Voor Donny van de Beek is er de afgelopen maanden veel veranderd. Waar de middenvelder het in de eerste maanden van het seizoen vooral moest doen met speeltijd bij Jong Ajax, daar krijgt hij de afgelopen maanden steeds vaker de kans in de Amsterdamse hoofdmacht. Hij ziet het restant van deze jaargang dat ook met vertrouwen tegemoet.

“Er spreekt vertrouwen uit dat de club tussentijds geen nieuwe middenvelder (na het vertrek van Nemanja Gudelj en Riechedly Bazoer, red.) heeft gehaald. Dat is lekker voor de jonge jongens, er is ruimte nu. Dat geeft ons een boost”, vertelt hij in gesprek met ELF Voetbal. “Wat dat betreft is Bosz een echte Ajax-trainer. Dat zie je aan zijn speelwijze en aan het feit dat hij de jonge jongens een kans geeft.”

Van de Beek staat momenteel met Ajax op vijf punten achter koploper Feyenoord. Het negentienjarige talent is het geloof in de titel echter nog lang niet verloren: “Waarom niet dan? We hebben gewoon de beste selectie. Als we normaal ons ding blijven doen en we kunnen de absolute wil om te winnen opbrengen, dan gaat het goed komen.”