‘Als ik zeg dat ik gewoon de Nederlandse taal spreek, dan schrikken ze’

Reza Ghoochannejhad is in Nederland relatief onbekend, maar in Iran kent zijn status geen grenzen. De aanvaller van sc Heerenveen mag zich na zijn hattrick van zondag tegen PSV (4-3 verlies) voorlopig gedeeld topscorer van de Eredivisie noemen. Reza zag het levenslicht in Iran, maar verhuisde op vijfjarige leeftijd al naar Leeuwarden en spreekt vloeiend Nederlands. "Met interviews beginnen heel veel mensen ook in het Engels."

"Als ik dan zeg dat ze me gewoon in het Nederlands kunnen aanspreken, dan schrikken ze", lacht Reza in gesprek met De Telegraaf. Iran is gek van Reza, terwijl in voetbalminnend Nederland pas na zondag voor het eerst een hype rondom de spits is ontstaan. "Of je hier Wesley Sneijder heet of speler bent van Heerenveen, je doet een paar handtekeningen en wat foto’s en dat is het. In Iran volgen ze je overal op de voet, zowel op als buiten het veld", zo verzekert de aanvaller aan het dagblad.

"Het is te vergelijken met Engeland en zijn tabloids, maar de benadering van de mensen is ongelooflijk. Je bent een filmster of popartiest, hebt een heldenstatus." Reza is regelmatig via Skype te gast in twee van de dertig praatprogrammas. Hij zou zich in zijn vaderland zelfs financieel onafhankelijk kunnen spelen. "Je kan in Iran zo veel verdienen, dat kun je niet met Nederland vergelijken." Hij vindt het echter belangrijk om op zijn leeftijd, 29 jaar, in Europa te spelen. "Ik ben op de toppen van mijn kunnen, dus nu moet ik het laten zien."