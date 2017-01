‘Houdini-act’ houdt PSV voorlopig in kampioensrace

Lange tijd leek PSV puntverlies te gaan lijden in de thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen. De Friezen kwamen tot twee keer toe op voorsprong en stonden twee minuten voor tijd nog met 2-3 voor. Vlak voor tijd boog de thuisploeg de achterstand nog om en bepaalde de eindstand op 4-3.

Heerenveen begon brutaal aan de wedstrijd. Na vijf minuten opende Reza Ghoochannejhad de score, na een wonderschone assist van Sam Larsson. De Friezen speelden in de beginfase gedurfd, maar werden naarmate de wedstrijd vorderde steeds slordiger. PSV werd sterker en kreeg verschillende grote kansen op de gelijkmaker. Zo werd een inzet van Gastón Pereiro van de lijn gehaald door Doke Schmidt en kopte Daniel Schwaab op de lat.

Na een half uur spelen, brak Davy Pröpper de ban. Erwin Mulder kwam zijn doel uit stormen na een lange bal van Héctor Moreno, maar was te laat en zag dat Pröpper de bal over hem heen kopte. PSV bleef aandringen en kwam nog voor rust op voorsprong. Een kopbal van Luuk de Jong kreeg in de doelmond het laatste zetje van Pereiro. De Eindhovenaren hadden de regie in de slotfase van de eerste helft stevig in handen en hadden de marge nog kunnen vergroten.

Snel na rust werd de stand echter weer gelijk getrokken, opnieuw door Ghoochannejhad. Een kwartier voor tijd kreeg PSV de uitgelezen kans om weer op voorsprong te komen. Schmidt bracht Luuk de Jong ten val in het strafschopgebied, maar Pereiro faalde vanaf elf meter. Van de laatste 21 strafschoppen die de Eindhovenaren kregen, werden er 13 gemist.

Ghoochannejhad zette Heerenveen tien minuten voor tijd weer op voorsprong. De Iraanse spits kopte vanuit een hoekschop raak en bracht met de hattrick zijn seizoenstotaal op twaalf. Dat zijn al meer treffers dan de clubtopscorer van Heerenveen, Mitchell Te Vrede met tien treffers, vorig seizoen. Twee minuten voor tijd bracht Marco van Ginkel met een schot van dichtbij de stand weer gelijk. Uiteindelijk kopte Moreno PSV nog naar de winst, waardoor de Eindhovenaren de concurrentie niet uit zien lopen.