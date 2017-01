‘Engelse club telt dertig miljoen neer voor talentvolle Benfica-middenvelder’

Gonçalo Guedes staat volgens Record voor een vertrek bij Benfica. De twintigjarige middenvelder ontbreekt in de selectie van o Glorioso voor de wedstrijd tegen Tondela. De transfer zou morgen definitief gemaakt worden en levert Benfica dertig miljoen euro op.

Welke club de bestemming wordt van Guedes, is nog niet bekend. De middenvelder werd eerder in verband gebracht met onder meer Manchester United, Manchester City, Arsenal, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain en Barcelona. Benfica-voorzitter Luís Felipe Vieira en zaakwaarnemer Jorge Mendes reizen volgens het Portugese medium maandag naar Engeland om de transfer af te ronden.

De Portugese middenvelder brak vorig jaar definitief door bij Benfica. Guedes speelde 68 wedstrijden in het shirt van de club uit Lissabon, waarin hij 11 keer scoorde en 16 assists gaf. De jongeling speelde tot dusver twee interlands voor Portugal en maakte in 2015 zijn debuut in de oefeninterland tegen Rusland.