Cavani breekt eigen record met weergaloze vrije trap, bizarre kaart Verratti

Paris Saint-Germain heeft ook de vierde officiële wedstrijd van 2017 omgezet in een overwinning. De regerend kampioen van Frankrijk versloeg nummer elf Nantes zaterdagavond dankzij een dubbelslag van Edinson Cavani. Vooral zijn tweede was een doelpunt om in te lijsten: de aanvaller werkte een vrije trap prachtig binnen. Dankzij de zege is PSG nog maar één punt verwijderd van koploper OGC Nice, al kan AS Monaco zondag afstand nemen van beide concurrenten.

PSG boekte zege nummer dertien op rij tegen Nantes en daarmee is de West-Franse club de favoriete opponent van de Parijzenaars. In de pauze van de wedstrijd was er voldoende om over na te praten in het Stade de la Beaujoire. Het meest curieuze moment vond plaats na een halfuur, toen Marco Verratti op de bon werd geslingerd nadat hij naar de grond ging om de bal terug te koppen richting doelman Kevin Trapp. Arbiter Johann Hamel kon de actie niet waarderen en trok geel. Er volgde een indirecte vrije trap voor Nantes in het strafschopgebied, die niets opleverde. Het stond op dat moment al 0-1 voor PSG.

Het team van Unai Emery was halverwege de eerste helft tegen de verhouding in op voorsprong gekomen. De beste kans was in de openingsfase voor Nantes, maar Emiliano Sala faalde oog in oog met Trapp. Dankzij Cavani werd dat een dure misser. De Uruguayaan werd vanaf de rechterflank scherp bediend door Lucas Moura en kon van dichtbij binnenwerken. Het doelpunt deed ook het veldspel kantelen. PSG kreeg de touwtjes in handen en consolideerde de voorsprong zonder moeite. In de tweede helft breidden de bezoekers de marge verder uit.

Opnieuw was het Cavani die de trekker overhaalde en opnieuw volgde zijn doelpunt op een goede fase van Nantes. Les Canaris kregen mogelijkheden in het eerste kwartier na rust, maar Cavani had het vizier wel op scherp staan. De spits vuurde een vrije trap van aanzienlijke afstand op prachtige wijze in de kruising. Het was zijn twintigste doelpunt van het seizoen, waarmee Cavani zijn persoonlijk record in Frankrijk brak. In dienst van PSG kwam de spits nooit eerder tot twintig treffers in een jaargang.