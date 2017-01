‘Ik kan het niet vaak genoeg zeggen; kampioen word je niet in april of mei’

Afgelopen zomer nam Feyenoord Nicolai Jørgensen over van FC Kopenhagen. Het bleek een schot in de roos en de Deen maakte tot dusver zestien treffers. De spits voelt zich thuis in Rotterdam en stelt dat de wintermaanden beslissend zijn in de strijd om het kampioenschap.

“Het is snel gegaan. Feyenoord heeft al mijn verwachtingen overtroffen. Het voelt als een kleine familie”, zegt Jørgensen in gesprek met Voetbal International. Naast een lading doelpunten was de Deense spits ook al twaalf keer aangever. “Iedereen dekt elkaar en is er voor elkaar. De focus is enorm. Tegelijkertijd maken we elkaar ook voortdurend belachelijk.”

Voor Feyenoord staat zaterdag de relatief makkelijke thuiswedstrijd tegen Willem II op het programma. Toch wil Jørgensen de Tilburgers absoluut niet onderschatten. “Het is koud, het veld kan hard zijn. In de uitwedstrijd hebben we ook moeten vechten voor een resultaat. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen; kampioen word je niet in april of mei. Om in die positie te komen moet je de wedstrijden in de wintermaanden winnen. Nu en in februari komt het erop aan.”

Ondanks dat Jørgsen uitstekende cijfers kan overleggen, is hij nog niet helemaal tevreden. De Deen vindt dat hij vorige week in het uitduel tegen Roda JC eerder had moeten scoren. “Ik moet sowieso zorgen dat ik consistenter word en beter aanspeelbaar voor mijn medespelers”, stelt Jørgensen, die iedere thuiswedstrijd geniet van de entourage in De Kuip. “Er zitten elke week dik veertigduizend mensen, die ons ongelooflijk steunen. Dat is heerlijk spelen.”