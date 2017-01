Conte neemt topscorer in genade aan: ‘Heb het idee dat hij hier wil blijven’

De kou tussen Antonio Conte en Diego Costa is uit de lucht. De Italiaanse oefenmeester heeft vrijdag tijdens zijn perspraatje in de aanloop naar het duel met Hull City op zondag laten weten dat de Spaans international gewoon beschikbaar is voor Chelsea.

“Hij is dinsdag weer begonnen met trainen, heeft geen last meer van zijn rug en kan dus gewoon spelen”, vertelde de trainer over zijn spits, met wie hij naar verluidt harde woorden wisselde op het trainingsveld. Conte hield de licht geblesseerde topscorer van the Blues daarna voor het duel met Leicester City uit de selectie en Diego Costa werd steeds nadrukkelijker in verband gebracht met een vertrek naar China.

Conte weet echter niets van een vertrekwens: “Ik heb veel geruchten gehoord, maar het belangrijkste is dat hij meegetraind heeft en inzetbaar is. Ik heb ook het idee dat hij hier wil blijven, hij wil voor ons spelen. Hij moet natuurlijk zelf zijn beslissingen nemen, maar hij wil nu ieder geval voor ons spelen.” De trainer wilde nog niet kwijt of Diego Costa ook daadwerkelijk aan de aftrap zal verschijnen: “We zullen het zien, ik wil onze tegenstander niet wijzer maken.”