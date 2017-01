Mourinho: ‘Men heeft een verkeerd beeld van Depay, een fantastische prof’

Memphis Depay heeft Manchester United verlaten en vervolgt zijn carrière bij Olympique Lyon. De Oranje-international kwam dit seizoen onder José Mourinho niet aan de bak en hoopt in de Ligue 1 weer wekelijks aan spelen toe te komen. De Portugese trainer ging vrijdag op de persconferentie in op het vertrek van de buitenspeler en zegt begrip te hebben voor zijn besluit om te vertrekken en noemt Depay een ‘fantastische professional’.

Olympique Lyon betaalt 18,5 miljoen euro en dat bedrag kan door bonussen nog oplopen tot 25 miljoen. Manchester United heeft een terugkoopclausule bedongen. Mourinho vond het vrijdag niet nodig om Depay af te kraken. “In plaats van uit te leggen waarom het niet werkte, denk ik dat het makkelijker en eerlijker is om te zeggen dat hij een fantastische professional is. Dus als iemand denkt dat hij niet is geslaagd omdat hij geen professional was, dan ziet hij compleet verkeerd.”

Volgens Mourinho is er in Engeland een verkeerd beeld geschetst van Depay. “Er doken foto’s op van hem in een prachtige auto of waarop te zien was hoe mooi hij gekleed was, dat is een verkeerd beeld. Deze jongen is een fantastische professional, hij respecteerde iedereen. Hij werkte hard om meer kansen te krijgen, maar raakte ook gefrustreerd omdat hij die kansen niet kreeg. Maar ik kan niet anders dan positief zijn over hem.”