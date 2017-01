‘Je hoopt dat hij snel terug is, maar gunt hem ook het beste’

Voor Feyenoord staat komende zaterdag de op papier gemakkelijke thuiswedstrijd tegen Willem II op het programma. Desondanks wil trainer Giovanni van Bronckhorst zich nog niet rijk rekenen en zegt op een persconferentie dat er geen gevoel van onderschatting in zijn ploeg leeft.

“Wij als groep gaan er niet vanuit dat het makkelijk wordt. Dat gevoel zit ook niet in onze ploeg, maar misschien wel bij de mensen. We moeten zelf winnen, na een winstpartij zit je makkelijker om naar de concurrentie te kijken”, zegt Van Bronckhorst.

Hij brengt hetzelfde elftal in het veld dat vorige week met 0-2 op bezoek bij Roda JC won.

“Willem II is een ploeg die weinig tegengoals krijgt, maar ook niet heel makkelijk scoren. We moeten de kansen creëren die we altijd creëren. Als we dat doen en het tempo spelen dat wij kunnen spelen, moeten wij ook thuis van Willem II kunnen winnen”, stelt de oefenmeester van de Rotterdammers. Hij kan over een nagenoeg fitte selectie beschikken. Sven van Beek en Kenneth Vermeer zijn nog altijd geblesseerd en Karim El Ahmadi ontbreekt bij de Rotterdammers doordat hij deelneemt aan de Afrika Cup. “Het is een rare situatie. Je bent een speler kwijt, je hoopt dat hij snel terug is, maar gunt hem ook het beste.”