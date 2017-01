‘Hij is de enige Eredivisie-topscorer die in het buitenland is geslaagd’

De Eredivisie stond de afgelopen seizoenen garant voor doelpunten. In de huidige jaargang wordt er echter veel minder gescoord en volgens Kenneth Pérez is daar een duidelijk aanwijsbare reden voor. De oud-middenvelder denkt dat de aanvallers in Nederland van een mindere kwaliteit zijn dan in voorgaande jaren.

“Als je kijkt naar het lijstje topscorers van de laatste seizoenen, dan is alleen Bas Dost in het buitenland geslaagd”, vertelt hij in gesprek met het Algemeen Dagblad. “De anderen hebben niet kunnen waarmaken wat er van hen werd verwacht. Luuk de Jong is daar een mooi voorbeeld van. Na zijn mislukte buitenlandse avontuur schoot hij er hier wel weer een hoop in.”

Pérez denkt overigens wel dat de afgenomen kwaliteit van de aanvallers in de Eredivisie niet de enige reden is dat er minder wordt gescoord. Volgens de analyticus spelden Nederlandse ploegen ook steeds behoudender. Hij ziet dat het voorkomen van doelpunten een steeds grotere rol gaat spelen bij veel ploegen: “Het is behoudender, maar daar is niks mis mee.”