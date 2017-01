Kritiek op Oranje-international: ‘Hij is een slechte versie van Neymar’

Memphis Depay gaat Manchester United inruilen voor Olympique Lyon. De buitenspeler kon bij the Red Devils nooit aan de torenhoge verwachtingen voldoen en zat dit seizoen op een zijspoor. De meningen in Engeland over Depay zijn na zijn vertrek uit Manchester verdeeld.

Charlie Nicholas, oud-speler van onder meer Celtic en Arsenal, is niet zo te spreken over de Nederlander. “Ik had afgelopen zomer al geprobeerd om hem te verkopen. Hij is een sierpaard en daar houdt Mourinho niet van”, zegt de analist tegenover SkySports. “Hij is een slechte versie van Neymar. Als hij een truc doet, gaat hij de speler niet voorbij omdat hij nog een truc wil doen. Ik vind het verbazingwekkend dat hij voor zoveel geld vertrekt, het zegt genoeg dat geen enkele club uit de Premier League geïnteresseerd was.”

Paul Merson is iets positiever over Depay en voorspelt nog steeds een grote toekomst voor hem. “Hij is een jonge speler, die in een slecht draaiend Manchester United terecht kwam”, stelt de oud-speler van onder meer Arsenal. “De overgang naar de Premier League was lastig en dan wordt er ook nog eens verwacht dat je het team draagt. Hij vond dat moeilijk, maar hij is geen slechte speler. Ik denk dat hij een succes wordt en hoop dat we hem terug zien in de Premier League.”

“United was gewoon te groot voor hem”, vult Phil Thompson aan. De oud-speler van Liverpool denkt dat de stap van de Eredivsie naar Manchester United te groot is geweest voor Depay. “Soms leek hij een kleine jongen die verdwaald was op Old Trafford. Sommige spelers worden beter in hun tweede seizoen, maar bij hem waren daar geen tekenen van.”