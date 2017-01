Rivaldo voorspelt toptransfer: ‘Want Barcelona wil altijd het allerbeste, niet?’

Rivaldo ziet Philippe Coutinho in de toekomst wel voor Barcelona spelen. De creatieve middenvelder van Liverpool is dit seizoen een van de sterren in de Premier League en naar verluidt heeft Barcelona bijna zeventig miljoen euro over voor de Braziliaan. Landgenoot Rivaldo denkt dat los Azulgrana er goed aan doen om Coutinho te halen.

Zelf speelde Rivaldo tussen 1997 en 2002 in Camp Nou. "Ik vind hem een geweldige speler", vertelt de Wereldvoetballer van het Jaar van 1999 over Coutinho. "Hij kent Neymar ook goed; volgens mij zijn het goede vrienden en allebei spelers die ertussenuit springen. Ik zie die transfer wel plaatsvinden, want Barcelona probeert altijd het allerbeste te halen, niet?"

"Het zou absoluut goed uitpakken voor Barcelona. Hij zou de club zeker kunnen helpen. Barcelona is natuurlijk al een grote club, maar een speler als hij kan een grote bijdrage leveren", voorspelt Rivaldo bij Sky Sports. Coutinho, die vorige week terugkeerde op het veld na anderhalve maand van blessureleed, scoorde dit seizoen vijf doelpunten in veertien duels. Zijn contract op Anfield loopt door tot medio 2020.