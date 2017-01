Eredivisie start FIFA 17-competitie: ‘Nog meer toeleggen op jongeren'

Vanaf februari wordt de Eredivisie niet meer alleen op het veld afgewerkt. Samen met de clubs begint de Eredivisie CV met een gamecompetitie: de E-divisie. Iedere Eredivisie-club wordt binnenkort vertegenwoordigd door een gamer, die het tegen elkaar opnemen in FIFA 17 Ultimate Team.

Alle achttien clubs zijn op dit moment druk bezig op een eSporter aan te nemen, die hen gaat vertegenwoordigen in de E-divisie. Van onder meer Ajax, PSV, AZ en Heracles is al bekend dat ze een gamer in dienst hebben genomen. De clubs hopen met deelname in de virtuele competitie een jongere doelgroep te kunnen bereiken. De E-divisie gaat op 6 februari van start.

"De E-Divisie zien wij als een uitbreiding op het bestaande voetbalaanbod, waarbij we ons nog meer toe kunnen leggen op jongeren”, stelt Alex Tielbeke, directeur van de Eredivisie CV, op de website van de Eredivisie. "Voor de clubs is het een mooi platform om de betrokkenheid van fans te vergroten en gezamenlijk nieuwe content te creëren. Daarnaast zal de E-Divisie op termijn gaan zorgen voor een nog mooiere beleving van Eredivisie voetbal in stadions."