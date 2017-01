Giroud: ‘We hopen allemaal dat hij zijn contract bij Arsenal gaat verlengen’

Het contract van Arsène Wenger loopt aankomende zomer af en het is nog niet duidelijk of de Fransman zijn dienstverband bij Arsenal voort gaat zetten. Als het aan Olivier Giroud ligt, tekent zijn trainer echter snel een nieuw contract. De spits hoopt dat the Gunners hun selectie intact kunnen houden.