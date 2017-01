Vitesse-aanwinst wil in de zomer al weg: ‘Dat zou een goede zaak zijn’

Alexander Büttner keerde maandag terug bij Vitesse. De linksback werd transfervrij opgepikt en tekende voor tweeënhalf jaar bij de club uit Arnhem. De 27-jarige verdediger hoopt echter komende zomer weer te vertrekken. De rest van het seizoen wil Büttner gebruiken om zich in de kijker te spelen bij grotere clubs, zodat het mes aan twee kanten snijdt.

“Een half jaar top en dan een transfer maken zou voor mij en Vitesse een goede zaak zijn”, zegt Büttner in gesprek met het Algemeen Dagblad. “Gaan we er allebei op vooruit. Maar dat is ver weg. Eerst maar eens wedstrijdfit worden. Dat is nu het belangrijkste.”

Büttner erkent dat hij meerdere aanbiedingen op zak had, maar toch voor een terugkeer in Arnhem koos. “Dit is nu het beste voor mij. Ja, ik heb ook met clubs uit Duitsland gesproken. Engeland ook. Maar Vitesse voelt het beste. Ik wil nu niet gokken op een ongewis avontuur. Bij Vitesse moet ik weer aan spelen toekomen. Daar gaat het mij om.”

De linksback speelde twee seizoenen bij Manchester United en verdedigde later de clubkleuren van Dynamo Moskou en Anderlecht. “Ik heb juist een geweldig avontuur in het buitenland beleefd”, aldus Büttner. “Ik heb gevoetbald bij Manchester United. Welke Nederlanders kunnen dat nazeggen? En weinig wedstrijden? Dat zijn er dertig. In een team vol wereldsterren. Dat zijn er niet een handjevol. Wie kan er zeggen dat hij kampioen van Engeland is geworden? Steven Gerrard niet, hè. En hij is een grootheid. Ik heb bij United meer wedstrijden gespeeld dan ik ooit had kunnen dromen.”