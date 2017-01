‘Ajax vangt voorlopig bot met bod van liefst tien miljoen euro’

Ajax heeft veel geld over voor David Neres, zo meldt het Algemeen Dagblad. De interesse van de Amsterdammers in de vleugelaanvaller van Sao Paulo werd afgelopen weekeinde al bekend, maar het dagblad schrijft maandag dat Ajax een bod van naar verluidt tien miljoen euro op de Braziliaan heeft gedaan.

Sao Paulo lijkt echter niet onder de indruk van het bod van Ajax. De Braziliaanse club wil 'vol cashen' voor Neres, zo klinkt het. De buitenspeler, international van Brazilië Onder-20, is uitgebreid bekeken door scouts van Ajax en beoordeeld als een speler met veel mogelijkheden.

De interesse van Ajax in Neres heeft alles te maken met het naderende vertrek van Anwar El Ghazi naar Lille. Maandag spreekt zijn zaakwaarnemer Jorge Mendes verder met de Franse club. De verwachting is dat met een eventuele transfer een bedrag van zeven miljoen euro is gemoeid.