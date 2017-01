Juventus ziet concurrentie naderen na nederlaag in Florence

De spanning in de Serie A lijkt terug te keren. Waar AS Roma en Napoli eerder op de dag geen fout maakte, verloor Juventus op bezoek bij Fiorentina. De Oude Dame verloor in Florence met 2-1. Door de nederlaag is AS Roma Juventus tot op één punt genaderd, hoewel de Romeinen één wedstrijd meer gespeeld hebben.

Fiorentina had in de eerste helft het beste van het spel. Dat resulteerde al snel in een schot op de paal van Matiás Vecino. Waar Juventus in de beginfase nog goed weg kwam, kon het niet voorkomen dat Fiorentina voor rust nog op voorsprong kwam. Na 35 minuten spelen gaf Federico Bernardeschi de bal mee aan Nikola Kalinic. De Kroaat schoot in de verre hoek raak.

De thuisploeg kwam na rust ook als betere uit de kleedkamer. Al snel in de tweede helft verdubbelde Fiorentina de marge. Een schot van Milan Badelj werd op acrobatische wijze verlengd door Federico Chiesa, waardoor de bal achter Juventus-doelman Gianluigi Buffon verdween. Lang duurde het niet voordat de Oude Dame een antwoord had op de tegentreffer. Drie minuten later bracht Gonzalo Higuaín Juventus terug in de wedstrijd.

De huidige koploper van de Serie A had nog ruim een half uur om de gelijkmaker te forceren. Higuaín was daar het dichtst bij, na een rommelige situatie voor het doel, maar stuitte op Fiorentina-doelman Ciprian Tatarusanu. Ook Paulo Dybala had de gelijkmaker op zijn schoen, maar de Argentijnse aanvaller schoot vanuit kansrijke positie over. De voorsprong op achtervolger AS Roma is nu geslonken tot één punt. Juventus heeft nog wel één wedstrijd tegoed.