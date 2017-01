Juventus heeft ‘nieuwe Robben’ bijna binnen: ‘Dat is te veel van het goede’

Riccardo Orsolini maakt dit seizoen furore in de Serie B voor Ascoli en dat levert het jeugdige talent komende zomer naar alle waarschijnlijkheid een mooie transfer op. Juventus zou op het punt staan zich voor een slordige tien miljoen euro te verzekeren van de diensten van de negentienjarige aanvaller.

"Is de deal rond? Ja", bevestigt Orsolini aan Mediaset. "Ik zal het seizoen afmaken bij Ascoli en dan aan een nieuw avontuur beginnen. Het is allemaal heel spannend en het is de afgelopen jaren allemaal zo snel gegaan. Ik speel het liefst op rechts om naar binnen te trekken en te schieten of een teamgenoot aan te spelen."

Orsolini is Italiaans jeugdinternational en vertoont gelijkenissen met Arjen Robben. "Dat is echt te veel van het goede!", zegt de vleugelflitser over de vergelijking met de vedette van Bayern München. "Ik zal mijn best blijven doen, maar ik kan mezelf niet vergelijken met Robben."