Bosz: ‘Hij begon waanzinnig, maar was voor de winterstop iets minder’

Ajax haalde afgelopen zomer Davinson Sánchez naar Amsterdam en de Colombiaanse stopper bleek al vanaf zijn eerste wedstrijden in het rood-wit een schot in de roos. Trainer Peter Bosz is dan ook zeer te spreken over zijn aanwinst, al merkte hij wel dat de verdediger in de laatste weken voor de winterstop wat aan scherpte in moest boeten.

“Davinson is waanzinnig begonnen, maar was de laatste weken tot de winterstop iets minder. Toen begon hij duels te verliezen”, vertelt de oefenmeester in gesprek met Ajax Life,. “Ik denk dat hij iets te comfortabel werd en daarnaast heeft hij er in feite al een heel seizoen opzitten.” Sánchez vormt dit seizoen tot grote tevredenheid van zijn trainer een vast duo met Nick Viergever.

Bosz denkt dat de twee elkaar goed aanvullen, waarbij de Nederlandse verdediger de pratende en coachende rol op zich neemt. Hij ziet dat de twee die fase bereikt hebben waarbij spelers precies weten wat ze aan elkaar hebben, al heeft hij ook nog twee goede alternatieven om op terug te vallen: “Jaïro Riedewald en Matthijs de Ligt zitten daar ook dicht tegenaan.”