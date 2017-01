‘Ik vind het lekker om uit bij PSV, Ajax of Feyenoord te beginnen’

Warner Hahn maakt zaterdagavond in de uitwedstrijd tegen PSV zijn rentree in de Eredivisie. De 24-jarige doelman laat zich voor de tweede seizoenshelft door Feyenoord verhuren aan de stadsgenoot en zegt ‘heel veel zin’ te hebben in het duel.

“Met alle respect voor de andere teams, maar ik vind het lekker om dan uit bij PSV, Ajax of Feyenoord te beginnen. Dat zijn toch de mooiste wedstrijden om te spelen (...) Ik ga met een goed gevoel naar Eindhoven”, aldus Hahn op de officiële website van de Kralingers. “Ik ga met een goed gevoel naar Eindhoven.

De voormalig jeugdinternational van Oranje wil bij Excelsior weer spelritme opdoen en beseft tegelijkertijd wat het teambelang is: “Excelsior is bezig aan zijn derde seizoen Eredivisie op rij en als het lukt om ons te handhaven, schrijven we hier ook weer een beetje geschiedenis”, besluit Hahn.