‘Payet op ramkoers bij West Ham United na seintje van thuisfront'

Donderdag werd bekend dat Dimitri Payet en West Ham United lijnrecht tegenover elkaar staan. Volgens L’Equipe heeft de middenvelder zijn zinnen gezet op een terugkeer naar Olympique Marseille. Zolang the Hammers niet meewerken aan een transfer weigert Payet te trainen of te spelen voor de club.

L’OM heeft een nieuwe eigenaar en die zou bereid zijn miljoenen op tafel te leggen om de terugkeer van Payet naar Marseille te realiseren. De Franse middenvelder vertrok anderhalf jaar geleden van Marseille naar West Ham United en verlengde daar in februari zijn contract tot 2021.

Maar volgens The Guardian is het gezin van Payet niet gelukkig in Londen, waardoor hij nu weer terug zou willen naar Frankrijk. Daarmee lijkt hij de interesse van Manchester United en Arsenal af te wimpelen. Payet kent met West Ham United tot nu toe een teleurstellend seizoen, met een dertiende plek in de Premier League.