‘We kunnen het contract van Dele Alli niet om de paar maanden verbeteren’

Dele Alli wordt de laatste weken in verband gebracht met de grootste clubs uit Europa en zou aanbiedingen vanuit China op zak hebben. Desondanks hoeft hij niet te rekenen op een nieuwe aanbieding van zijn club Tottenham Hotspur. Zijn verbintenis is in de laatste twaalf maanden immers al twee keer verbeterd, meldt manager Mauricio Pochettino.

“We kunnen het contract niet iedere paar maanden verlengen en het salaris verhogen”, zei Pochettino donderdag tegenover de Engelse media. De Argentijnse trainer bemoeit zich het liefst zo weinig mogelijk met de geruchten over de toekomst van de twintigjarige middenvelder, die in verband werd gebracht met Real Madrid. “Daar praat ik niet graag over. Het gaat er om dat hij gelukkig is en goed speelt.”

Nadat Manchester City in oktober werd verslagen, volgde een serie van zeven wedstrijden zonder overwinning voor Tottenham. Chelsea, nog zo’n Engelse grootmacht, werd vorige week verslagen en nu hoopt Pochettino op een beter vervolg tegen West Bromwich Albion. “Dit is het moment dat we moeten laten zien dat we ervan hebben geleerd.”