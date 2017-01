Tissoudali illusie armer na Frans avontuur: ‘Hij wist niet eens wie ik was’

Vol verwachtingen vertrok Tarik Tissoudali een half jaar geleden van Telstar naar Le Havre. De vleugelspeler tekende voor vier jaar in de Franse havenstad, maar belandde al snel op een zijspoor. Cambuur verloste Tissoudali deze winter uit Frankrijk en huurde hem tot het einde van het seizoen.

Zo is Tissoudali na een half jaar weer terug in de Jupiler League. Vorig seizoen maakte de 23-jarige aanvaller indruk bij Telstar, met negentien doelpunten. Bob Bradley was tot oktober de trainer bij Le Havre en met hem kon Tissoudali het uitstekend vinden. Toen hij naar Swansea City vertrok, werd hij opgevolgd door Oswald Tanchot. “Hij wist niet eens wie en sprak alleen maar Frans, een taal die ik niet spreek. Ik was heel stil terwijl ik juist een jongen ben die heel graag mag praten en grappen mag maken. Daardoor verloor ik al snel het plezier in voetbal”, zegt de vleugelspeler tegen het Friesch Dagblad.

Na vier maanden op een zijspoor wilde Tissoudali vertrekken uit Le Havre. De Franse tweededivisionist wilde meewerken aan een verhuur en Cambuur sloeg het snelst toe. “Ze gaven mij een goed gevoel. Daarnaast horen ze in de eredivisie thuis”, vertelt de aanvaller. Over een half jaar zal hij terug moeten keren naar Frankrijk. "Ik ga dan in gesprek met de trainer en hij moet dan eerlijk zijn over de plannen met mij. Als ik er niet in voor kom, dan kunnen we gelijk op zoek naar een oplossing. De voetbalwereld is heel hard. Je moet blij zijn als je mag spelen, en als je speelt moet je er alles aan doen om te blijven spelen. Want niets is pijnlijker dan niet spelen.”