‘Komst nieuwe spits betekent slecht nieuws voor Huntelaar’

Schalke 04 haalde afgelopen week met Guido Burgstaller een nieuwe spits binnen. Volgens BILD betekent dit slecht nieuws voor Klaas-Jan Huntelaar. De Duitse club zou aan het einde van het seizoen geen plek meer hebben voor de Nederlandse spits en afscheid van hem willen nemen.

Het contract van Huntelaar in Gelsenkirchen loopt komende zomer af. Die verbintenis zal alleen met één jaar verlengd worden als de spits in de helft van alle officiële wedstrijden in actie komt. Omdat de voormalig speler van onder meer Ajax, Real Madrid en AC Milan al een tijd aan de kant staat met een knieblessure, is het allerminst zeker of Huntelaar dit aantal zal halen.

Bovendien lijkt Schalke 04 zich al voor te bereiden op een vertrek van Huntelaar. Die Königsblauen hebben drie spitsen voor lange tijd vastliggen: Breel Embolo, Franco di Santo en Guido Burgstaller. “We hebben heel graag een fitte Klaas-Jan Huntelaar, hij kan nog steeds van waarde zijn voor Schalke. We zullen nog met elkaar in gesprek gaan over de toekomst”, zegt Christian Heidel, technisch directeur bij de Duitse club.