‘Spelers van Barcelona bleven uit protest thuis tijdens FIFA-gala’

Lionel Messi greep maandag naast de award voor ‘The Best FIFA Men’s Player 2016’, maar met Gerard Piqué, Andrés iniesta, Luis Suárez en Messi zelf leverde Barcelona wel een aanzienlijk deel van het FIFPro-Elftal van het Jaar. Zij waren echter niet aanwezig bij het FIFA-gala in Zürich en volgens Marca was dat uit protest tegen het clubbestuur.

De spelers van Barcelona zouden uit zichzelf hebben besloten om het gala te boycotten. Ze waren naar verluidt boos om het feit dat het voltallige bestuur thuisbleef tijdens de Copa del Rey-wedstrijd bij Athletic Club (2-1 nederlaag) van vorige week. Iniesta bood in een videoboodschap overigens wel zijn excuses aan voor de absentie.

De berichtgeving van de Madrileense krant staat haaks op de verklaring die Barcelona zelf leverde. De club liet weten dat de spelers vanwege het drukke speelschema achterbleven in Spanje. Barcelona treedt woensdag opnieuw aan tegen Athletic. Namens de club waren voorzitter Josep Maria Bartomeu en enkele andere directieleden in Zwitserland.