Oxlade-Chamberlain: ‘Toen ik het verhaal hoorde, dacht ik: wow’

Cohen Bramall rondde dinsdag zijn droomtransfer naar Arsenal af. Het verhaal van de twintigjarige verdediger heeft ook indruk gemaakt op de spelers van the Gunners. Alex Oxlade-Chamberlain zegt ‘geïnspireerd’ te zijn door de transfer van Bramall.

“Ik was aan het trainen aan de zijkant van het veld met de looptrainer, keek en vroeg wie hij was. Toen ik het verhaal hoorde, dacht ik: wow”, zegt Oxlade-Chamberlain op de website van Arsenal. Enkele weken geleden kreeg Bramall zijn ontslag bij een autofabriek. “Van waar hij was naar trainen met het eerste team van Arsenal, het moet voor hem een droom zijn. Ik zag dat hij het goed deed en kon zien waarom Arsenal hem wilde hebben.”

De 23-jarige aanvaller zocht Bramall na afloop op. “Het is een fantastische jongen. Hij was heel blij en verrast tegelijk. Het verhaal is bemoedigend en het is inspirerend dat iemand zo’n kans kan krijgen. Hij was heel bescheiden, dat is altijd goed om te zien. Daarom leek hij me iemand die ik wilde helpen en die ik het goed wil zien doen.”