‘We blijven Janssen steunen totdat hij het niveau van Tottenham heeft’

Vincent Janssen slaagde er sinds zijn overstap van AZ naar Tottenham Hotspur nog niet in om een velddoelpunt te maken en de Nederlander had het zondag in het FA Cup-duel tegen Aston Villa wederom niet eenvoudig. The Spurs wonnen uiteindelijk wel met 2-0, maar het eerste doelpunt viel pas nadat Janssen het veld had geruimd voor Dele Alli.

Mauricio Pochettino is het vertrouwen in zijn zomeraankoop echter nog niet kwijt: “Hij is nog erg jong, het is een andere competitie. Hij moet zijn spel aanpassen, hard blijven werken en niet te gefrustreerd raken. Het klopt dat hij het moeilijk heeft, maar het is ook moeilijk voor spitsen. Neem onze wedstrijd tegen Chelsea: Diego Costa en Harry Kane hadden het allebei zwaar, als er geen ruimte is om te bewegen is het altijd moeilijk”, vertelt de Argentijn aan de Daily Express.

“Hij begon beter aan de tweede helft en slaagde erin om wat meer ruimte te vinden. Maar toen kwam het moment waarop we besloten Alli in te brengen, dat is altijd moeilijk en niet alleen voor hem”, gaat de trainer verder. “Wij als staf proberen de spelers zoveel mogelijk te ondersteunen en dat zullen we ook bij hem blijven doen totdat hij het niveau heeft dat het team nodig heeft.”