Goed gesprek met Bosz sorteert meteen effect: ‘Ik ben geen Usain Bolt’

Amin Younes scoorde in de eerste seizoenshelft niet één keer. De vleugelaanvaller van Ajax was zaterdag echter de grote uitblinker in het oefenduel met RB Leipzig, met drie treffers en een assist: 5-1. Een goed gesprek met Peter Bosz op het trainingskamp in Portugal vormt de aanleiding, zo verzekert Younes maandag in De Telegraaf.

Bosz gelooft in de kwaliteiten van Younes en geeft de aanvaller veel vertrouwen. Hij moet van de oefenmeester minder vaak 'in de bal komen'. "Hij wil de loopactie achter de verdediging zien. Ik moet meer de diepte zoeken. Ik ben geen Usain Bolt, maar moet een goede timing hebben. Dan maak ik het elke verdediger moeilijk."

Younes erkent dat hij voor de winterstop een zware periode beleefde. Zijn geloof en zijn familie waren echter zijn steun. "Door hen heb ik nooit getwijfeld dat het goed zou komen. Anders had ik beter naar huis kunnen gaan", zo stelt de buitenspeler.