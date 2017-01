Mourinho zet streep door transfer van veertig miljoen: ‘Ik wacht op Bailly’

Victor Lindelöf komt deze maand definitief niet naar Manchester United. De verdediger leek voor zeker veertig miljoen euro over te stappen van Benfica naar Old Trafford, maar José Mourinho laat nu weten dat er geen stopper meer bij komt.

“Nee, ik wacht op Eric Bailly”, doelt de manager op de deelname van de Ivoriaan aan de Afrika Cup. “Ik hoop dat de drie andere kandidaten de situatie in de komende acht wedstrijden kunnen hendelen”, verwijst de Portugees naar Phil Jones, Chris Smalling en Marcos Rojo. “Daley Blind en Michael Carrick zouden eventueel ook nog in de as kunnen spelen.”

Man United en Benfica leken lange tijd wel een akkoord te kunnen sluiten over Lindelöf; de transfersom van veertig miljoen zou door variabelen nog met vijf tot tien miljoen op moeten lopen. Doordat Benfica en Västeras SK, de eerste werkgever van Lindelöf, echter steeds maar geen akkoord wisten te bereiken over de hoogte het doorverkooppercentage, liep de deal vertraging op. Mourinho heeft nu dus besloten om niet langer te wachten.