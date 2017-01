PSV’er droomt van transfer: ‘Een mooie club in het buitenland’

Jeroen Zoet is niet bezig met een transfer, maar de doelman hoopt niet dat hij de rest van zijn loopbaan voor PSV speelt. De 26-jarige Zoet voegt er wel aan toe dat hij in ieder geval tot medio 2019 in het Philips Stadion blijft.

“Je weet het nooit in het voetbal. Tussendoor kan er altijd wat gebeuren. Ik heb een contract tot 2019 en dat betekent dat ik tot 2019 vastlig. Iedereen heeft dromen. Ik ook”, aldus de zesvoudig international van het Nederlands elftal in een Q&A op Facebook.

“Ik wil een mooie transfer maken naar een mooie club in het buitenland. Daar net zoveel bereiken als dat ik nu bij PSV bereik. Prijzen pakken en veel wedstrijden spelen”, besluit Zoet, die tot dusverre 141 wedstrijden voor PSV speelde.