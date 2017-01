Ajax juicht na bekendmaking Kameroense selectie door bondscoach Broos

Ajax blijft deze maand beschikken over André Onana. De eerste doelman is door bondscoach Hugo Broos niet opgenomen in de selectie van Kameroen voor de Afrika Cup. Keepers Fabrice Ondoa, Jules Goda en Georges Bokwé krijgen de voorkeur. Woensdag werd ook al duidelijk dat Hakim Ziyech niet naar het continentale toernooi gaat met Marokko.

Ook voor Onana is zijn absentie goed nieuws, want de twintigjarige doelman liet de afgelopen maanden meermaals weten niet naar de Afrika Cup te willen. Hij wilde Ajax blijven bijstaan in de titelstrijd en besloot daarom een eventuele uitnodiging voor Kameroen te weigeren. Joël Matip (Liverpool), Maxime Poundjé (Girondins Bordeaux), Ibrahim Amadou (Lille), Allan Nyom (West Bromwich Albion), Guy Ndy Assembé (AS Nancy) en André Zambo Anguissa (Olympique Marseille) namen dezelfde beslissing.

Broos was daar niet van gediend en dreigde met vervolgstappen. Hij beriep zich op reglementen van de FIFA, die stellen dat voetballers een uitnodiging van hun land niet zomaar mogen afslaan als ze fit zijn. "Die jongens hebben me laten weten dat ze liever bij hun club blijven spelen. Maar in gesprekken met de spelers voel ik aan dat het onder druk van hun club gebeurt", stelde Broos vorige maand. Desondanks heeft hij geen enkele speler uit het bovenstaande rijtje opgenomen in de 23-koppige groep.