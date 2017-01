Arsenal stelt punt veilig in spektakelstuk op Dean Court

Arsenal heeft dinsdagavond op spectaculaire wijze een punt gepakt bij Bournemouth. Het team van Arsène Wenger kwam dramatisch voor de dag en keek twintig minuten voor tijd aan tegen een 3-0 achterstand, maar vocht zich terug tot 3-3. Olivier Giroud was opnieuw de gevierde man aan Londense zijde, door in blessuretijd de gelijkmaker voor zijn rekening te nemen. Arsenal staat vierde, met een achterstand van acht punten op de koploper Chelsea, die bovendien nog een duel tegoed heeft.

Aan de statistieken hadden de bezoekers dinsdag weinig op Dean Court. In alle voorgaande vier onderlinge ontmoetingen trok Arsenal aan het langste eind; the Gunners incasseerden daarin slechts één treffer. Ditmaal had Bournemouth nog geen twintig minuten nodig om dat aantal te overtreffen. De openingstreffer was fraai, al liet Héctor Bellerín zich makkelijk aftroeven door Charlie Daniels. De opgestoomde linksback Daniels nam knap aan na een afgemeten lange bal van Junior Stanislas, om vervolgens Bellerín het bos in te sturen met een kapbeweging. Oog in oog met Petr Cech rondde Daniels gedecideerd af.

Even later volgde de 2-0, nadat Granit Xhaka een onhandige overtreding beging op Ryan Fraser. Xhaka duwde Fraser in de rug, waarna arbiter Michael Oliver naar de stip wees. Callum Wilson legde met succes aan vanaf elf meter. Arsenal was het spoor bijster en wist in de eerste helft weinig meer te creëren. De 3-0 hing zelfs nadrukkelijker in de lucht dan de gelijkmaker en kwam er ook in het tweede bedrijf. Ryan Fraser won het duel van Bellerín, trok naar binnen en rondde af door de benen van Cech. De eerste zege ooit op Arsenal leek binnen voor Bournemouth, maar de gasten knokten zich verdienstelijk terug.

Een voorzet van Alex Oxlade-Chamberlain werd doorgekopt door Giroud, waarna Alexis Sánchez met het hoofd afrondde. Een heerlijke volley van Lucas Pérez in de verre hoek op aangeven van opnieuw Giroud betekende de 3-2. Het geloof was helemaal terug bij Arsenal, zeker na een directe rode kaart voor Simon Francis na een charge op Aaron Ramsey. The Gunners hadden acht minuten plus zes minuten blessuretijd om tegen tien man op gelijke hoogte te komen. Dat lukte uiteindelijk in de blessuretijd. Voor de derde week op rij scoorde Giroud een belangrijk doelpunt: de Fransman kopte raak na een voorzet van Xhaka.