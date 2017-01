‘Nu ik een groot aandeel in de titel heb gehad, kom ik anders binnen bij PSV’

Marco van Ginkel speelde vorig seizoen al op huurbasis voor PSV en de samenwerking tussen de middenvelder van Chelsea en de Eindhovenaren werd onlangs voor een half jaar verlengd. De verwachtingen rond de ex-Vitessenaar zullen nu hoger gespannen zijn dan vorig jaar, weet hij zelf ook.

“Toen ik vorig jaar kwam, kwam ik van Stoke City. Toen had ik mezelf hier nog niet bewezen. Nu kom ik toch anders binnen, omdat ik een groot aandeel heb gehad in het kampioenschap. De jongens kennen je beter, dus is het iets anders”, vertel hij in gesprek met Omroep Brabant. Van Ginkel wil zichzelf niet de missing link noemen: “Ik ben hier ook om PSV te helpen en mezelf op de kaart zetten. Ik heb sinds de zomer geen officiële wedstrijd gespeeld, dus voor mij is het lekker om weer op goed niveau te kunnen spelen.”

Hij weet dat het met een achterstand van acht punten op koploper Feyenoord lastig zal worden om de titel te prolongeren, al geeft hij de hoop nog niet op. Volgens Van Ginkel kan er in de tweede seizoenshelft nog een hoop gebeuren.