Chelsea maakt einde van lijdensweg Musonda in Spanje officieel

Charly Musonda behoort officieel niet langer tot de selectie van Real Betis. Chelsea en de Spaanse club maken zondag via de officiële kanalen bekend dat de aanvallende middenvelder annex buitenspeler naar de Londenaren is teruggekeerd.

Antonio Conte liet enkele dagen geleden al doorschemeren dat de verhuurperiode van Musonda voortijdig zou worden beëindigd. De twintigjarige Belg traint sinds vorige maand namelijk al mee met de A-selectie van de Londenaren, nadat hij wegens klachten aan zijn knie al was teruggekeerd naar Londen.

Musonda maakte een jaar geleden de tijdelijke overstap naar Betis en had een belangrijk aandeel in de uiteindelijke tiende plaats van de Andalusiërs in LaLiga. De verhuurperiode werd vervolgens met een seizoen verlengd, maar de Belg kwam de laatste maanden amper in de plannen van Gustavo Poyet en diens opvolger Víctor voor. Musonda wordt sinds enkele dagen met Anderlecht en AS Roma in verband gebracht.