‘Ajax bekijkt volgende week of ze een bod doen of niet’

Ajax gaat mogelijk in zee met Everton Felipe de Oliveira Silva, kortweg Everton Felipe. De Amsterdammers besluiten volgende week of zij een bod gaan uitbrengen op de negentienjarige rechtsbuiten van Sport Recive.

Althans, dat claimt Marineu Barros, die de international van Brazilië Onder-20 al jaren zakelijk bijstaat. “Ajax gaat volgende week bekijken of ze een bod doen of niet”, aldus Marineu Barros, die weet dat Everton op acht miljoen euro wordt getaxeerd. “Maar om hem daadwerkelijk weg te kunnen halen bij Sport, zullen ze meer moeten bieden”, besluit Barros in gesprek met SuperEsportes.

Naast Ajax zouden ook clubs uit Duitsland en Portugal belangstellig hebben voor Everton, die bij Sport nog een contract heeft tot eind december 2020. Hij speelde tot dusverre 26 wedstrijden in het eerste elftal van Leão da Ilha en daarin kwam hij tot nul doelpunten en twee assists.