Eredivisie-transfer stap dichterbij voor Larsson jr.: ‘Hij heeft toestemming’

Jordan Larsson, de zoon van oud-Feyenoorder Henke Larsson werd in een eerder stadium al in verband gebracht met een overstap naar Feyenoord, terwijl donderdag ook NEC als mogelijke gegadigde werd genoemd.

Door de onverwachte degradatie van Helsingborgs IF is de aanvaller voor een zacht prijsje op te pikken en zijn trainer Per-Ola Ljung gaat er niet vanuit dat Larsson volgend seizoen actief zal zijn in de tweede Zweedse klasse: “Het is onzeker dat hij volgende week aan de voorbereiding gaat beginnen en hij heeft toestemming om met andere clubs te gaan praten.”

“Dat doet hij op dit moment ook, verder kan ik er niets over zeggen”, laat de oefenmeester weten aan Helsingborgs Dagblad. De negentienjarige Larsson debuteerde in 2014 voor Helsingborgs IF en kwam tot nu toe ruim zestig keer in actie voor de club. Eerder dit jaar speelde hij eveneens zijn eerste wedstrijd voor Jong Zweden.