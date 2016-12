Blind baalt: ‘Ik was loyaler geweest, ik zou het niet gedaan hebben’

Danny Blind betreurt het vertrek van Dick Advocaat en Marco van Basten nog altijd. Advocaat verliet Oranje in augustus na drie oefenduels voor een contract bij Fenerbahçe, terwijl Van Basten zich besloot te richten op technische ontwikkelingen bij de FIFA. "Ik was loyaler geweest", vertelt bondscoach Blind donderdag in De Telegraaf.

"Ik denk dat ik het in beide gevallen niet had gedaan. Met zekerheid durf ik het niet te stellen, want ik ben ook van Sparta Rotterdam naar Ajax teruggegaan als technisch directeur", erkent Blind. "Ik kijk naar de mensen en probeer begrip te krijgen voor hun standpunten. Ik kon erin blijven hangen, maar moest verder."

Advocaat 'vond en vindt' het vervelend voor Blind, geeft de keuzeheer te kennen. "Hij liet zijn eigen belang prevaleren. Ik was er niet blij mee en dacht niet dat het zou gebeuren." Van Basten kreeg de FIFA volgens Blind niet uit zijn hoofd. "Ik denk dat hij met zijn status als een van de weinigen ook daadwerkelijk wat kan bereiken. Laat ik over drie jaar kunnen zeggen dat ik daaraan heb kunnen meewerken."