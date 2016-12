Ziyech: ‘Ajax niet mijn eindstation, ik heb ook mijn ambitie en mijn dromen’

Het was een roerig kalenderjaar voor Hakim Ziyech. De middenvelder speelde degradatievoetbal en maakte de bestuurlijke chaos bij FC Twente mee, hield zich staande en verdiende een transfer naar Ajax. De Amsterdamse club wilde Ziyech aanvankelijk niet eens hebben en de Marokkaan had een aantal andere aanbiedingen, maar uiteindelijk kwam hij er toch uit met voetbaldirecteur Marc Overmars.

“Ik ben bij Twente een man geworden. Ik heb daar dingen gezien die je liever niet wil zien. En als je daar dan toch de kar blijft trekken, dan word je wel volwassen. Groei je ook als mens. Uiteindelijk is het dus goed geweest voor mijn ontwikkeling”, laat Ziyech nu weten aan de NOS.

Hij vertelt dat hij aanbiedingen had van grotere clubs: hij kon naar Engeland, Duitsland, Spanje en Turkije. “Maar Nederland leek me het beste.” De spelmaker doet er niet moeilijk over dat hij Ajax als tussenstation ziet. Het kan raar lopen, zo betoogt hij. “Kijk naar Kevin Strootman, die ging binnen een jaar van Sparta Rotterdam, naar FC Utrecht, naar PSV. Het kan snel gaan. Ajax is niet mijn eindstation. Ik heb ook mijn ambitie en mijn dromen.”